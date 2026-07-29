Bulandsehar News: चारु हादसा : छात्रा के नाला में बहने के मामले में दो सफाई निरीक्षक, दो जेई सस्पेंड

Bulandsehar News: मूसलाधार बारिश में मंगलवार को कक्षा चार की मासूम छात्रा चारू कश्यप नाले में बह गई। इस मामले में डीएम कुमार हर्ष ने नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की थी। शासन ने इस मामले में नगर पालिका में तैनात दो सफाई निरीक्षक और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। वहीं 30 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची का सुराग नहीं लग सका। नगर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे स्कूल से घर लौट रही कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप बारिश के दौरान खुले नाले में बह गई थी। घटना के बाद से छात्रा की तलाश लगातार जारी है। बुधवार को भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी फ्लड, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीमों ने दिनभर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक छात्रा का पता नहीं चल सका। बताते चलें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम कुमार हर्ष सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें प्रथम दृष्टा नालों की सफाई नहीं होना सहित अन्य खामियां उजागर हुईं। डीएम ने मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की। बुधवार को शासन ने मामले में कड़ा कदम उठाते हुए सफाई निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, वर्षा रानी, जेई कपिल मोहन और अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया है。

30 घंटे बाद भी नहीं मिला मासूम चारु का सुराग, काली नदी तक फैला रेस्क्यू का दायरा - देर ​रात भर चला तलाशी अभियान, लेकिन उफनते नाले में लापता हुई 11 साल की छात्रा का कोई पता नहीं

- ​काली नदी से जुड़े कनेक्टिंग नाले और आसपास पानी से लबालब भरे प्लॉटों में खंगाला जा रहा कोना-कोना

बुलंदशहर, संवाददाता। नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास दिल दहला देने वाले हादसे में उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का करीब 30 घंटे का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। मंगलवार देर रात तक प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन मासूम का पता न चलने से परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। समय बीतने के साथ ही पूरे इलाके में गम और गहरी निराशा का माहौल है। छात्रा की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और नगर पालिका की टीमों द्वारा नाले से लेकर काली नदी का कोना-कोना खंगाला जा रहा है।

मानसून से निपटने के नहीं हैं पुख्ता इंतजाम बुलंदशहर, संवाददाता। छोटी बच्ची के नाले में बह जाने के बाद मानसून से निबटने के लिए नगर पालिका द्वारा किए गए इंतजामों की पोल खुलकर सामने आ गई है। शहर के खुले नालों, जलभराव और सुरक्षा इंतजामों को लेकर पहले क्यों गंभीरता नहीं दिखाई गई। स्थानीय लोग लंबे समय से खुले नालों और बरसात के दौरान बढ़ते खतरे की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं। यदि समय रहते नालों की नियमित सफाई, सुरक्षा बैरिकेडिंग, ढक्कन लगाने और जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया होता, तो शायद इस तरह की घटना की आशंका कम की जा सकती थी। अब प्रशासन की प्राथमिकता छात्रा की तलाश और उसके परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना है, वहीं शहर की जनता यह भी चाहती है कि इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी कदम उठाए जाएं。

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बच्ची के नाले में बह जाने के मामले में शासन ने दो सफाई निरीक्षक और दो जेई को निलंबित कर दिया है।