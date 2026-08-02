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Bulandsehar News: ​चारु : पीएम रिपोर्ट में 'डूबने से मौत' की पुष्टि, पुलिस कसेगी आरोपियों पर शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: ​चारु : पीएम रिपोर्ट में 'डूबने से मौत' की पुष्टि, पुलिस कसेगी आरोपियों पर शिकंजा

Bulandsehar News: ​चारु : पीएम रिपोर्ट में 'डूबने से मौत' की पुष्टि, पुलिस कसेगी आरोपियों पर शिकंजा

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते और खुले नाले में बहने वाली 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मासूम की मौत का कारण पानी में डूबना स्पष्ट हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस ने मामले की कानूनी जांच, स्कूल प्रबंधतंत्र की लापरवाही और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी है।

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दुर्घटना का समय

​गौरतलब है कि 28 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 बजे शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। साठा मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा चारु कश्यप (11 वर्ष) छुट्टी के बाद पैदल अपने घर लौट रही थी। सड़क पर भारी जलभराव के कारण नगर पालिका का मुख्य और गहरा नाला पानी में छिप गया था। नाले पर न तो कोई सुरक्षा स्लैब था, न जालियां और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। ​सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि मासूम चारु जलभराव से बचने के लिए दुकानों के आगे बने स्लैब पर चढ़कर आगे बढ़ रही थी। चार स्लैब पार करने के बाद जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वहां स्लैब गायब था। खुले नाले का अंदाजा न होने से चारु सीधे उफनते नाले में जा गिरी और तेज बहाव में ओझल हो गई।

पांच दिनों का दर्दनाक घटनाक्रम

​मंगलवार दोपहर 12:30 बजे हादसा हुआ। 3 जेसीबी, फायर ब्रिगेड और पुलिस बल ने नाले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर रात स्कूल के प्रबंधतंत्र के खिलाफ लापरवाही की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। ​बुधवार को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों ने मोर्चा संभाला। ​गुरुवार को काली नदी में जलकुंभी हटाकर कई किलोमीटर आगे तक बोट से तलाश शुरू की गई। ​शुक्रवार सुबह रेस्क्यू का दायरा 30 किमी तक बढ़ाया गया।आखिरकार शनिवार को हादसे के 5वें दिन गांव चावली के पास काली नदी से चारु का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मासूम की मौत का कारण पानी में डूबना स्पष्ट हुआ है।

पुलिस की कार्रवाई

​सीओ सिटी बोले - विवेचना प्रचलित

इस ​मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रखर पाण्डेय ने बताया कि​मामले में विवेचना प्रचलित है। सभी बिन्दुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। हादसे से जुड़े सभी लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के बयान दर्ज करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका की लापरवाही

नगर पालिका की लापरवाही से हुआ हादसा!

​गौरतलब है कि इस दर्दनाक हादसे के बाद नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका के चार अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। पालिका के ईओ और चेयरमैन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नालों की सुरक्षा बैरिकेडिंग न कराने और मानसूनी जलभराव के बीच खुले नाले को ऐसे ही छोड़ने का आरोप है।

प्रश्नोत्तर

चारु कश्यप की उम्र क्या थी?
चारु कश्यप 11 वर्ष की थीं।
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