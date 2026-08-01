Bulandsehar News: बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला
Bulandsehar News: बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला
Bulandsehar News: नगर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप का शव शनिवार को हादसे के पांचवें दिन काली नदी में गांव चावली के निकट बरामद हो गया। हादसे के स्थल से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर शव बरामद हुआ है। जलकुंभी में फंसा होने के कारण शव पांचवें दिन बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विदित हो कि नगर के मोहल्ला शाखा निवासी रिंकू कश्यप की पुत्री 11 वर्षीय कक्षा चार की छात्रा चारू 28 जुलाई को स्कूल की छुट्टी के बाद मामन रोड भूतेश्वर मंदिर के सामने तेज बारिश के दौरान उफनते नाले में गिरकर बह गई थी। घटना के बाद से जिला प्रशासन, नगर पालिका, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और अन्य विभागों की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थीं। कई दिनों तक नालों और काली नदी में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया।
परिवार का मातम
इधर, पांच दिनों से चारू के लापता रहने के कारण परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पूरे जिले की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी थीं। शनिवार की सुबह शव मिलने के साथ ही परिवार की उम्मीदें टूट गईं और घर में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है。
पुलिस जांच
सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि नाले में बही छात्रा चारू का शव घटनास्थल से काफी दूर काली नदी में गांव चावली के समीप बरामद हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
नवीनतम सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।