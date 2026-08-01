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Bulandsehar News: बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला

बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला
बुलंदशहर : तेज बारिश में नाले में बही छात्रा चारू का शव काली नदी में पांचवें दिन मिला

Bulandsehar News: नगर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के निकट नाले में तेज बहाव के साथ बह गई कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप का शव शनिवार को हादसे के पांचवें दिन काली नदी में गांव चावली के निकट बरामद हो गया। हादसे के स्थल से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर शव बरामद हुआ है। जलकुंभी में फंसा होने के कारण शव पांचवें दिन बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विदित हो कि नगर के मोहल्ला शाखा निवासी रिंकू कश्यप की पुत्री 11 वर्षीय कक्षा चार की छात्रा चारू 28 जुलाई को स्कूल की छुट्टी के बाद मामन रोड भूतेश्वर मंदिर के सामने तेज बारिश के दौरान उफनते नाले में गिरकर बह गई थी। घटना के बाद से जिला प्रशासन, नगर पालिका, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और अन्य विभागों की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थीं। कई दिनों तक नालों और काली नदी में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया।

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परिवार का मातम

इधर, पांच दिनों से चारू के लापता रहने के कारण परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पूरे जिले की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी थीं। शनिवार की सुबह शव मिलने के साथ ही परिवार की उम्मीदें टूट गईं और घर में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है。

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पुलिस जांच

सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि नाले में बही छात्रा चारू का शव घटनास्थल से काफी दूर काली नदी में गांव चावली के समीप बरामद हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नवीनतम सवाल और जवाब

चारू कश्यप का शव कहाँ बरामद हुआ?
चारू कश्यप का शव काली नदी में गांव चावली के निकट बरामद हुआ।
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