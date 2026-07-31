Bulandsehar News: बुलंदशहर: ग्राम प्रधान का गांव के बाहर मिला शव, सनसनी
Bulandsehar News: अनूपशहर के गांव बगसरा में प्रधान सोरन सिंह की लाश गांव के बाहर मिली। वह प्रतिदिन मंदिर पूजा करने जाते थे और शुक्रवार की सुबह उनकी शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन मुंह और नाक से खून निकल रहे थे। लोग संभावित ब्रेन हेमरेज का अनुमान लगा रहे हैं।
Bulandsehar News: अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बगसरा के प्रधान सोरन सिंह का शव गांव के बाहर मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बगसरा के 66 वर्षीय प्रधान सोरन सिंह पुत्र बुद्ध सेन प्रतिदिन गांव से बाहर बने मंदिर पर पूजा अर्चना करने आते थे। शुक्रवार की सुबह भी वह घर से 4:30 बजे मंदिर के लिए निकले। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने रास्ते में उनके शव को पड़ा देखा। उनके मुंह तथा नाक से खून निकल रहा था। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। लोगों का मानना है, कि ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।