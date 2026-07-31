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Bulandsehar News: बुलंदशहर: ग्राम प्रधान का गांव के बाहर मिला शव, सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: अनूपशहर के गांव बगसरा में प्रधान सोरन सिंह की लाश गांव के बाहर मिली। वह प्रतिदिन मंदिर पूजा करने जाते थे और शुक्रवार की सुबह उनकी शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन मुंह और नाक से खून निकल रहे थे। लोग संभावित ब्रेन हेमरेज का अनुमान लगा रहे हैं।

बुलंदशहर: ग्राम प्रधान का गांव के बाहर मिला शव, सनसनी
बुलंदशहर: ग्राम प्रधान का गांव के बाहर मिला शव, सनसनी

Bulandsehar News: अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बगसरा के प्रधान सोरन सिंह का शव गांव के बाहर मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बगसरा के 66 वर्षीय प्रधान सोरन सिंह पुत्र बुद्ध सेन प्रतिदिन गांव से बाहर बने मंदिर पर पूजा अर्चना करने आते थे। शुक्रवार की सुबह भी वह घर से 4:30 बजे मंदिर के लिए निकले। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने रास्ते में उनके शव को पड़ा देखा। उनके मुंह तथा नाक से खून निकल रहा था। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। लोगों का मानना है, कि ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

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