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Bulandsehar News: औरंगाबाद में करंट लगने से मेडिकल छात्र की दर्दनाक मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: औरंगाबाद के मोहल्ला स्याना सिकंदरा में एक मेडिकल छात्र आदित्य की करंट लगने से मृत्यु हो गई। 25 वर्षीय आदित्य, जो बुलंदशहर में प्रैक्टिस कर रहा था, रविवार रात को टेबल फैन ठीक करते समय करंट से झुलस गया। परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया।

Bulandsehar News: औरंगाबाद में करंट लगने से मेडिकल छात्र की दर्दनाक मौत

Bulandsehar News: औरंगाबाद के मोहल्ला स्याना सिकंदरा निवासी मेडिकल छात्र की रविवार रात बिजली का पंखा ठीक करते समय करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। मूलरूप से अगौता थाना क्षेत्र के गांव पवसरा निवासी डॉक्टर संजय कुमार पिछले कई वर्षों से औरंगाबाद के मोहल्ला स्याना सिकंदरा में रहकर क्लीनिक करते है। उनका 25 वर्षीय पुत्र आदित्य मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ साथ बुलंदशहर के एक निजी चिकित्सक के यहां प्रैक्टिस करता था। रविवार की छुट्टी होने के कारण वह घर पर आया हुआ था। रविवार की रात करीब नौ बजे आदित्य टेबल फैन को ठीक कर रहा था।

इस दौरान टेबल फैन का स्विच लगा रह गया। इस दौरान आदित्य को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। आदित्य गंभीर रूप से झुलस गया। आदित्य की चीख पुकार को सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर मौके पर पहुंचे ओर उसे कार ले डालकर बुलंदशहर ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर सैकड़ों लोग मृतक के आवास पर पहुंचे ओर परिजनों को ढांढस बंधाया। सोमवार की सुबह मृतक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी से इंकार किया है।

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