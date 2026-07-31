Bulandsehar News: कूलर में करंट उतरने से 7 वर्षीय मासूम की मौत, कोहराम मचा
Bulandsehar News: गांव अमरगढ़ में 7 वर्षीय बच्ची सायरा की कूलर से करंट लगने से मौत हो गई। शाहरुख खान की पुत्री कूलर चालू करते समय करंट की चपेट में आई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने गांव में शोक की लहर पैदा कर दी है।
Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में गर्मी से राहत पाने के लिए चलाए गए कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव अमरगढ़ निवासी शाहरुख खान की पुत्री सायरा घर में रखे लोहे के कूलर को चालू कर रही थी। इसी दौरान कूलर की लोहे की बॉडी में अचानक तेज करंट उतर आया। बटन दबाते ही मासूम करंट की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ी। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में मुख्य स्विच बंद कर बच्ची को कूलर से अलग किया।
परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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