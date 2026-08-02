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Bulandsehar News: पालिका ने लिया सबक, शुरू हुआ नालों को ढकने का काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: पालिका ने लिया सबक, शुरू हुआ नालों को ढकने का काम

Bulandsehar News: पालिका ने लिया सबक, शुरू हुआ नालों को ढकने का काम

Bulandsehar News: कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप की नाले में गिरने से हुई दर्दनाक मौत के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया है। हादसे के बाद शहर के खुले और खतरनाक नालों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए नगर पालिका ने नालों को ढकने का काम शुरू करा दिया है। नगर पालिका की ओर से उन स्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां खुले नालों के कारण लोगों, विशेषकर बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। कई जगहों पर स्लैब डालने और क्षतिग्रस्त ढक्कनों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

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अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से शहर के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी यह कार्य कराया जाएगा।गौरतलब है कि हाल ही में तेज बारिश के दौरान कांवड़ मार्ग स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 11 वर्षीय चारू कश्यप बह गई थी। करीब 93 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसका शव काली नदी से बरामद हुआ था। इस हादसे के बाद नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठे थे और शहर में खुले नालों को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। अब नगर पालिका द्वारा नालों को ढकने का काम शुरू होने से लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि केवल हादसे वाले क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के खुले नालों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित कराया जाए।

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