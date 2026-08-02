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Bulandsehar News: वाहन की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत,मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: वाहन की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत,मचा कोहराम

Bulandsehar News: वाहन की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत,मचा कोहराम

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से रिक्शा सवार सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही सब्जी विक्रेता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के गांव आढ़ा निवासी लाखन सिंह (35वर्ष) रविवार सुबह औद्योगिक क्षेत्र स्थित नवीन सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर रिक्शे से अपने गांव लौट रहा था। बताया जाता है कि नवीन हॉस्पिटल के सामने पीछे से आ रहे अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसके रिक्शे में टक्कर मार दी।

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टक्कर से लाखन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल भर्ती कराया,जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लाखन सिंह गांव में सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और चार छोटे बच्चे हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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