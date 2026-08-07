Bulandsehar News: हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के पैठ चौराहे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। जांच में पता चला कि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के पैठ चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार गुरुवार देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिबाई से सूचना मिली कि एक अज्ञात युवक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ सीएचसी पर पहुंचे। जांच में पता चला कि अज्ञात वाहन ने पैठ चौराहे पर व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस मृतक की पहचान के लिए प्रयास कर रही है। निरीक्षक का कहना है कि घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।