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Bulandsehar News: हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के पैठ चौराहे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। जांच में पता चला कि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था।

Bulandsehar News: हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के पैठ चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार गुरुवार देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिबाई से सूचना मिली कि एक अज्ञात युवक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ सीएचसी पर पहुंचे। जांच में पता चला कि अज्ञात वाहन ने पैठ चौराहे पर व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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पुलिस मृतक की पहचान के लिए प्रयास कर रही है। निरीक्षक का कहना है कि घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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