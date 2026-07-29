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Bulandsehar News: खौलते तेल में गिरीं दो बहनें झुलसीं, हायर सेंटर रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: खौलते तेल में गिरीं दो बहनें झुलसीं, हायर सेंटर रेफर

Bulandsehar News: खौलते तेल में गिरीं दो बहनें झुलसीं, हायर सेंटर रेफर

Bulandsehar News: क्षेत्र के मोहल्ला देवीधाम में खौलते तेल में दो बहनें गिर गईं। जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। दोनों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मोहल्ला देवीधाम निवासी सुधीर खस्ता कचौड़ी बेचने का कार्य करता है। उसकी चार पुत्रियां हैं। बड़ी सात वर्षीय बेटी अंजली, उससे छोटी चार वर्षीय सोनिया, उससे छोटी तीन वर्षीय दीपा और एक वर्षीय टीना है। सुधीर की मां ओमवती ने बताया कि सोमवार की शाम सुधीर तेल खौलाकर कचौड़ी तल रहा था। जिसके बाद वह तली हुई कचौड़ियों को कमरे में रखने गया था। इसी दौरान उसकी बड़ी पुत्री अंजली और सबसे छोटी बेटी टीना खेलते-खेलते खौलते तेल में गिर गई।

जिसके चलते दोनों बहनों की कमर गर्म तेल से झुलस गई। परिजनों ने दोनों बहनों का घर पर ही उपचार शुरू कर दिया। बुधवार को तबीयत खराब होने पर परिजन खुर्जा के जटिया अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें मेरठ के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दोनों बहनों की अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

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