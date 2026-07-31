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Bulandsehar News: बुलंदशहर: ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: सिकंदराबाद के नेशनल हाईवे-34 पर सिरोधन कट पर एक ट्रक ने तेज गति से बाइक सवार तहसीलकर्मी उमेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उमेश 23 वर्ष के थे और सिकंदराबाद में संग्रह सेवक के रूप में कार्यरत थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Bulandsehar News: बुलंदशहर: ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर मौत

Bulandsehar News: सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर सिरोधन कट पर ट्रक ने बाइक सवार तहसीलकर्मी को टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही तहसील कर्मी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव सिरोधन निवासी राहुल ने बताया कि उमेश (23 वर्ष) पुत्र ओमप्रकाश तहसील सिकंदराबाद में संग्रह सेवक के रूप में तैनात था। गुरुवार की रात उमेश सिकंदराबाद से बाइक द्वारा गांव लौट रहा था । इसी दौरान उमेश ने सिरोधन कट पर बाइक मोड़ी। तेज रफ्तार ट्रक ने उमेश को टक्कर मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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