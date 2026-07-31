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Bulandsehar News: हादसा : ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर ,मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: हादसा : ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर ,मौत

हादसा : ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर ,मौत
हादसा : ट्रक ने बाइक सवार तहसील कर्मी को मारी टक्कर ,मौत

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर सिरोधन कट पर ट्रक ने बाइक सवार तहसीलकर्मी को टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही तहसील कर्मी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव सिरोधन निवासी राहुल ने बताया कि उमेश (23 वर्ष) पुत्र ओमप्रकाश तहसील सिकंदराबाद में संग्रह सेवक के पद पर करीब एक वर्ष पूर्व अपने पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित में तैनात हुआ था। बताया कि गुरुवार की रात उमेश सिकंदराबाद से बाइक द्वारा गांव लौट रहा था । जैसे ही नेशनल हाईवे-34 पर उमेश ने सिरोधन कट पर बाइक मोड़ी।

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इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उमेश को टक्कर मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक उमेश अपनी मां माया देवी के साथ रहता था। उसकी चार बहनों की शादी हो चुकी है। वहीं, उमेश की मौत से तहसील कर्मियों में भी शोक छा गया।

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