Bulandsehar News: डाक कांवड़ लाने के दौरान फौजी अमन की सड़क हादसे में मौत

Bulandsehar News: डाक कांवड़ के साथ हरिद्वार गए 21 वर्षीय फौजी अमन सोलंकी का बिजनौर में सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके साथी भी घायल हैं। हादसे की सूचना पर परिवार में मातम छा गया। अमन, जिसने खेल कोटे से आर्मी में नौकरी हासिल की थी, गांव के सुल्तानपुर बुढ़ैना का निवासी था।

डाक कांवड़ लाने के दौरान फौजी अमन की सड़क हादसे में मौत

Bulandsehar News: डाक कांवड़ के साथ हरिद्वार गए सुल्तानपुर बुढ़ैना गांव निवासी 21 वर्षीय फौजी और राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी अमन सोलंकी का बिजनौर में सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसे में उनका साथी भी घायल हो गया। घटना की सूचना गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम पसर गया। अमन सोलंकी की वर्तमान में तैनाती 15 ग्रेनेडियर अलवर में थी। सुल्तानपुर बुढ़ैना गांव निवासी प्रेमपाल सोलंकी खेती कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका बड़ा बेटा अमन सोलंकी राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी था। 2025 में अमन की स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में नौकरी लगी थी। परिजनों के अनुसार, तीन दिन पहले आठ अगस्त को अमन छुट्टी लेकर घर आया था। इसी दौरान गांव के करीब 35 युवाओं का समूह डाक कांवड़ के साथ रविवार रात कार और बाइकों से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। अमन भी उनके साथ कांवड़ लेने चला गया。

हादसे का विवरण गांव निवासी हिरदेश ने बताया कि सोमवार सुबह सभी ने हरिद्वार से गंगाजल उठाया। इसके बाद सभी वापस लौट रहे थे। हिरदेश और अमन एक ही बाइक पर सवार थे। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बिजनौर में मोटा महादेव मंदिर के पास पहुंचने पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक चला रहे अमन का सिर सामने चल रहे ट्रक से जा टकराया, जबकि हिरदेश सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के बाद हिरदेश को होश आया तो वह एंबुलेंस में थे। उनके साथ गांव के रवि राणा भी मौजूद थे।

अस्पताल में उपचार परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर अमन और हिरदेश को मेरठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाचा गुलाब सिंह ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने अमन को मृत घोषित कर दिया, जबकि हिरदेश को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कांवड़ लेने गए अन्य ग्रामीण भी घर लौट आए। मेरठ पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अमन का पार्थिव शरीर आर्मी को सौंप दिया। अमन के निधन की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक व्याप्त है।