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Bulandsehar News: मांगों को लेकर व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कलक्ट्रेट सभागार में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की मासिक बैठक में व्यापारी हित की समस्याएं उठाई गईं। जिला अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने एडीएम से अंसारी रोड पर जाम से निपटने के लिए वन-वे सिस्टम लागू करने और आगामी कांवड़ यात्रा के लिए सफाई और सुधार के कार्य कराने की मांग की।

Bulandsehar News: मांगों को लेकर व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन

Bulandsehar News: कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापारी बंधु की मासिक बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर जनहित व व्यापारी हित की प्रमुख समस्याएं उठाई हैं। जिला अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने अंसारी रोड से डिप्टी गंज पुलिस चौकी तक भीषण जाम से निजात के लिए वन-वे व्यवस्था लागू करने की मांग की। आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जैनपुर, कुड़वल गांव, डीएम रोड से नगर के राजराजेश्वर मंदिर मार्ग तक साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, गड्ढों की मरम्मत और बजरी हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि देवीपुरा स्थित संविलियन विद्यालय के पास और प्राचीन माता मंदिर व शास्त्री पार्क के बीच खुले नालों को ढकवाया जाए।

इसके अलावा उन्होंने शहर की अन्य समस्याओं से भी एडीएम को अवगत कराया है। इस अवसर पर पृथ्वीराज सिंह गुफरान, नरेंद्र चौधरी, आनंद गुप्ता, साजिद, सतवीर सिंह, गुफरान, आनंद गुप्ता, सलीम व अनस आदि उपस्थित रहे।

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