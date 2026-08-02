Bulandsehar News: ट्रॉला बरामद नहीं होने पर सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो वायरल
Bulandsehar News: ट्रॉला बरामद नहीं होने पर सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो वायरल
Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौबतपुर में 40 दिन पहले टैक्टर के ट्रॉला को चोरी करने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित ने सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है।ऑडियो में एसओ ओर दारोगा को जिम्मेदार ठहराया है।साथ ही हवलदार पर मारपीट करने के साथ मोबाइल छीनने का आरोप है।हालांकि मोबाइल को बाद में लौटा दिया गया। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि गांव नौबतपुर निवासी युनुस ने करीब चार वर्ष पहले हापुड़ की एक फर्म से ट्रॉला खरीदा था। ट्रोला में करीब अस्सी हजार का माल लादकर युनुस ने खेत में ही उसे खड़ा कर दिया। 26 जून की दोपहर तीन बजे अपने खेत में खड़ा था। पड़ोसी गांव जौठ के आधा दर्जन से अधिक चोर ट्रोला को चोरी करके ले गए थे।चोरी की वारदात को गांव निवासी दो लोगों ने होते हुए देखा था। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी।घटना को एक माह का वक्त बीत गया है।लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं की।
पुलिस की अनियमितताएँ
पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रात आठ बजे वह थाने पर गया था। वहां गेट पर मौजूद हवलदार ने उसको थप्पड़ जड़ दिया।मोबाइल भी छीन लिया गया,जिसे बाद में लौटा दिया गया।रविवार को इस मामले का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।जिसमें पीड़ित एलआईयू के अधिकारी से बात करते हुए कह रहा है कि मैं सुसाइड कर रहा हूं जिसके जिम्मेदार एसओ ओर दरोगा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ऑडियो वायरल के बाद एलआईयू सक्रिय हो गई है.
----
ट्रोला चोरी का सच
ट्रोला चोरी नहीं हुआ है।जिन लोगों से युनुस ने ट्रोला खरीदा है।उनके पैसे युनुस पर बकाया थे।पैसे न देने पर वही ट्रोला को ले गए हैं।
_मनोज यादव,एसओ औरंगाबाद
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।