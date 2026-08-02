Bulandsehar News: ट्रॉला बरामद नहीं होने पर सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो वायरल

Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौबतपुर में 40 दिन पहले टैक्टर के ट्रॉला को चोरी करने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित ने सुसाइड करने की धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है।ऑडियो में एसओ ओर दारोगा को जिम्मेदार ठहराया है।साथ ही हवलदार पर मारपीट करने के साथ मोबाइल छीनने का आरोप है।हालांकि मोबाइल को बाद में लौटा दिया गया। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि गांव नौबतपुर निवासी युनुस ने करीब चार वर्ष पहले हापुड़ की एक फर्म से ट्रॉला खरीदा था। ट्रोला में करीब अस्सी हजार का माल लादकर युनुस ने खेत में ही उसे खड़ा कर दिया। 26 जून की दोपहर तीन बजे अपने खेत में खड़ा था। पड़ोसी गांव जौठ के आधा दर्जन से अधिक चोर ट्रोला को चोरी करके ले गए थे।चोरी की वारदात को गांव निवासी दो लोगों ने होते हुए देखा था। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी।घटना को एक माह का वक्त बीत गया है।लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं की।