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Bulandsehar News: हादसा:  सड़क किनारे खाईं में ट्रैक्टर पलटने से किशोर की मौत,दो घायल 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिससे 17 वर्षीय हनी की मौत हो गई। दादा रमेश चंद और पोता दुष्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रबूपुरा गांव के पास हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हनी को मृत घोषित कर दिया गया।

हादसा:  सड़क किनारे खाईं में ट्रैक्टर पलटने से किशोर की मौत,दो घायल 
हादसा:  सड़क किनारे खाईं में ट्रैक्टर पलटने से किशोर की मौत,दो घायल 

Bulandsehar News: अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार किशोर की मौत हो गई। जबकि ट्रैक्टर सवार दादा पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। रबूपुरा कोतवाली के गांव आकलपुर निवासी रमेश चंद मंगलवार शाम सिकंदराबाद से ट्रैक्टर से गांव लौट रहे थे। ट्रैक्टर पर उनके साथ ट्रैक्टर पर उनका पोता दुष्यंत व धेवता धमरावली निवासी 17 वर्षीय हनी सवार था। जैसे ही ट्रैक्टर ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नंगला गोविंदपुर के पास पहुंचा। तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। जिससे ट्रैक्टर सवार तीनों लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए। गंभीर हालत में तीनों को आसपास के लोगों ने जैसे तैसे निकाला।

मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से तीनों को वैर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। जहां से हनी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रैफर किया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना किसी कार्रवाई के शव को अपने साथ ले गए। घायलों का उपचार जारी है। कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार ने बताया कि मृतक के शव को परिजन बिना किसी कार्रवाई के अपने साथ ले गए।

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