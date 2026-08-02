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Bulandsehar News: अलग-अलग मामलों में महिला समेत तीन लोगों ने निगला जहरीला पदार्थ, हालत में सुधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: शुक्रवार को एक महिला समेत तीन लोगों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगल लिया। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से तीनों की स्थिति में सुधार हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bulandsehar News: अलग-अलग मामलों में महिला समेत तीन लोगों ने निगला जहरीला पदार्थ, हालत में सुधार

Bulandsehar News: शुक्रवार को क्षेत्र में अलग-अलग मामलों के चलते एक महिला समेत तीन लोगों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगल लिया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनो में हड़कंप मच गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि समय पर इलाज मिलने से तीनों की जान बच गई। ​मिली जानकारी के अनुसार, थाना देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी 30 वर्षीय महिला ने शुक्रवार दोपहर किसी बात से क्षुब्ध होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनो को घटना की जानकारी हुई。

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घटनाओं का विवरण

​वहीं दूसरी घटना में, शुक्रवार रात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय व्यक्ति और अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति ने भी किन्हीं कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया।

आपातकालीन उपचार

परिजनों द्वारा तीनों पीड़ितों को तुरंत मंदिर मार्ग स्थित ओम ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाएं देते हुए उनका उपचार शुरू किया। ​अस्पताल के संचालक डा. दिनेशपाल सिंह ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है और उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है।

पुलिस को दी गई सूचना

घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी मामलों की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस अपने स्तर पर मामलों की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में इन लोगों ने यह कदम उठाया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने लोग जहरीला पदार्थ निगलने के मामले में अस्पताल में भर्ती हुए?
तीन लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिनका इलाज अस्पताल में हुआ।
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