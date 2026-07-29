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Bulandsehar News: केस वापस न लेने पर विवाहिता को फोन कर बच्चों समेत हत्या की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: केस वापस न लेने पर विवाहिता को फोन कर बच्चों समेत हत्या की धमकी

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र की एक विवाहिता को एक युवती ने फोन कर गाली-गलौच करते हुए ससुरालीजनों के खिलाफ केस वापस न लेने पर बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता का आरोप है कि उक्त युवती उसके पति के साथ अस्पताल में काम करती है। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नगर कोतवाली में आवास-विकास कालोनी प्रथम निवासी पीड़िता समता ने तहरीर देकर बताया कि उसकी अपने ससुरालीजनों से मुकदमेबाजी चल रही है। उसका पति ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल में आईसीयू में स्टॉफ इंचार्ज पद पर कार्यरत है, जिसके साथ एक युवती शबनम भी काम करती है।

पीड़िता का आरोप है कि 19 जुलाई को आरोपी शबनम ने उसके मोबाइल पर अपने मोबाइल से कॉल कर गाली-गलौच करते हुए मुकदमे वापस न लेने पर मौका मिलते ही जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद से पीड़िता एवं उसके परिवारीजन दहशत में हैं। नगर पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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