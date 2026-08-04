Bulandsehar News: छोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्त

Bulandsehar News: छोटी काशी अनूपशहर में सावन की रिमझिम फुहारों के बीच हजारों शिव भक्त गंगा तट से कांवड़ में गंगा जल लेकर बम-बम भोले के जय घोष करते शिवालयों की ओर कूच कर रहे हैं। सावन माह में आस्था की नगरी शिव की भक्ति में रंगी हुई है। सावन की फुआरों के बीच शिव भक्ति का रंग और गहरा हो गया है। मंगलवार को बारिश के बावजूद भी विभिन्न जनपदों से आये हजारों शिव भक्तों ने नगर के परशुराम घाट, त्रिवेणी घाट, शिव स्वरूप घाट, बाबा मस्तराम घाट पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। गंगा तट शिवालयों में ध्यान भजन से निवृत होकर शिवभक्त गंगाजल को कांवड़ों में भरकर भोले की बम का जय घोष करते हुए अपने आराध्य देव भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंतव्य को कूंच कर रहे हैं।