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Bulandsehar News: छोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: छोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्तछोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्तछोटी

छोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्त
छोटी काशी से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्त

Bulandsehar News: छोटी काशी अनूपशहर में सावन की रिमझिम फुहारों के बीच हजारों शिव भक्त गंगा तट से कांवड़ में गंगा जल लेकर बम-बम भोले के जय घोष करते शिवालयों की ओर कूच कर रहे हैं। सावन माह में आस्था की नगरी शिव की भक्ति में रंगी हुई है। सावन की फुआरों के बीच शिव भक्ति का रंग और गहरा हो गया है। मंगलवार को बारिश के बावजूद भी विभिन्न जनपदों से आये हजारों शिव भक्तों ने नगर के परशुराम घाट, त्रिवेणी घाट, शिव स्वरूप घाट, बाबा मस्तराम घाट पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। गंगा तट शिवालयों में ध्यान भजन से निवृत होकर शिवभक्त गंगाजल को कांवड़ों में भरकर भोले की बम का जय घोष करते हुए अपने आराध्य देव भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंतव्य को कूंच कर रहे हैं।

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रिमझिम फुहारों के बीच केसरिया वस्त्रों में निकली कांवड़ियों की टोलियों से मेला क्षेत्र व कांवड़ मार्ग शिवमय हो गए हैं।एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। मेले की सभी व्यवस्थाओं पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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