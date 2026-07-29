Bulandsehar News: विद्युत पोल से टकराई कार, विद्युत पोल मुड़ा

Bulandsehar News: विद्युत पोल से टकराई कार, विद्युत पोल मुड़ा
Bulandsehar News: बुधवार को एक थार कार ने बिजली के पोल से टकरा जाने से चालक को हल्की चोटें आईं। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। घटनास्थल पर कोई शिकायत नहीं मिली। चालक नीटू ने अपनी कार को हापुड़ रोड की ओर ले जा रहा था जब यह दुर्घटना हुई।
Bulandsehar News: बुधवार को एक थार कार बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विद्युत पोल भी आगे की तरफ झुक कर मुड़ गया। जबकि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक को हल्की चोटें आईं। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गुलावठी निवासी चालक नीटू अपनी कार घर से हापुड़ रोड की ओर ले जा रहा था। ड्राइविंग के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और कार विद्युत पोल से जा टकराई। कार की टक्कर से विद्युत पोल भी मुड़ गया और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास एक थार गाड़ी के बिजली के पोल से टकराने से हादसा हुआ है।
हादसे के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
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