Bulandsehar News: तेंदुए की दहशत से सहमे ग्रामीण, नलकूप की छत पर दिखने का दावा
Bulandsehar News: तेंदुए की दहशत से सहमे ग्रामीण, नलकूप की छत पर दिखने का दावा
Bulandsehar News: अहार थाना क्षेत्र के गांव चांसी में रविवार रात एक नलकूप की छत पर तेंदुआ दिखाई देने का दावा किए जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वन विभाग की ओर से अभी तक वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बीते सप्ताह गांव मढ़िया फतेहपुर में एक घर से तेंदुआ कथित रूप से कुत्ते का शिकार कर ले गया था। वहीं, शनिवार को गांव चांसी निवासी शकील की एक बकरी का भी किसी जंगली जानवर ने शिकार कर लिया, जिसे ग्रामीण तेंदुए का हमला मान रहे हैं。
ग्रामीणों की चिंताएं
लगातार तेंदुआ दिखाई देने के दावों के बावजूद ग्रामीणों ने वन विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चार दिन बाद शुरू होने वाले कांवड़ मेले में इसी मार्ग से होकर लाखों श्रद्धालु अंबकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है।
वन विभाग की कार्रवाई
ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर तेंदुआ दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर वन विभाग ने कई दिन पहले पिंजरा लगाया था। आरोप है कि पिंजरा लगाने के बाद विभाग का कोई कर्मचारी उसकी निगरानी या निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा।
तेंदुए की दहशत
गंगा किनारे स्थित रिजर्व वन क्षेत्र होने के कारण इस इलाके में पहले भी तेंदुए की आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग ड्रोन और अन्य आधुनिक संसाधनों की मदद से सर्च अभियान चलाकर तेंदुए को जल्द पकड़ने की कार्रवाई करे। तेंदुए की दहशत के चलते लोग खेतों और जंगल की ओर जाने से भी डर रहे हैं।
वन विभाग की जांच
कोट--
वन विभाग की टीम मौके पर जांच के लिए गयी है। चांसी गांव में पिंजरा भी लगाया गया है, जिसकी निगरानी टीम द्वारा की जा रही है। लोगों से जंगल की ओर अकेले न जाने की अपील की जा रही है।
-मुजाहिद हुसैन, क्षेत्रीय वनाधिकारी,अनूपशहर
प्रश्न एवं उत्तर
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