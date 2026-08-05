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Bulandsehar News: नाबालिग बेटी को पड़ोसी युवक द्वारा ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
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Bulandsehar News: नाबालिग बेटी को पड़ोसी युवक द्वारा ले जाने का आरोप

Bulandsehar News: नाबालिग बेटी को पड़ोसी युवक द्वारा ले जाने का आरोप

Bulandsehar News: अमरगढ़ चौकी क्षेत्रमें एक पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रात करीब 10:30 बजे उनकी नाबालिग बेटी बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली थी। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। जब पिता की नींद खुली तो बेटी घर पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद बेटी आरोपी के घर से मिली। आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। चौकी प्रभारी विशाल चौधरी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है जांच की जा रही है।

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