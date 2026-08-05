Bulandsehar News: नाबालिग बेटी को पड़ोसी युवक द्वारा ले जाने का आरोप
Bulandsehar News: नाबालिग बेटी को पड़ोसी युवक द्वारा ले जाने का आरोप
Bulandsehar News: अमरगढ़ चौकी क्षेत्रमें एक पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रात करीब 10:30 बजे उनकी नाबालिग बेटी बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली थी। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। जब पिता की नींद खुली तो बेटी घर पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद बेटी आरोपी के घर से मिली। आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। चौकी प्रभारी विशाल चौधरी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।