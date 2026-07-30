Bulandsehar News: रिटायरमेंट से एक दिन पहले पीएचसी में वार्ड बॉय का फंदे पर लटका मिला शव

Bulandsehar News: चोला गांव निवासी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ड्रेसिंग रूम में वार्ड बॉय का शव गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से फांसी से लटका मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शुक्रवार को स्वास्थ्यकर्मी की सेवानिवृत्ति थी। बताया गया कि गांव चोला निवासी राकेश सोलंकी 60 वर्ष पुत्र गजराज सिंह गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बतौर वार्ड बॉय तैनात था। रोजाना की तरह राकेश गुरुवार सुबह अपनी ड्यूटी पर घर से आया। करीब आठ बजे जैसे ही अन्य कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे, तो ड्रेसिंग रूम में सहकर्मी राकेश सोलंकी का शव पंखे से लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्मचारियों ने मामले की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नीचे उतारा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया。

आत्महत्या की सम्भावना थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टा मामला खुदकुशी का लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का कारण पता चलेगा। वैर स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डॉ. सचिन भाटी ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी की फांसी से लटककर मौत की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे। मामला खुदकुशी का लगता है।

परिवार का विवरण चार संतानों को छोड़कर गया स्वास्थ्यकर्मी

ककोड़। मृतक स्वास्थ्यकर्मी राकेश सोलंकी अपने पीछे दो विवाहित पुत्रियों समेत एक विवाहित पुत्र राहुल सोलंकी जो गांव में रहकर ही कामकाज करता है व दूसरे अविवाहित पुत्र दीपक सोलंकी जो दिल्ली एम्स में कार्यरत बताया जाता है。

सेवानिवृत्ति की तैयारी ककोड़। मृतक स्वास्थ्यकर्मी राकेश सोलंकी की शुक्रवार को सेवानिवृत्ति होनी थी। बताया जाता है कि सेवानिवृत्ति होने पर जश्न की तैयारियां चल रही थीं। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। गुरुवार को अंतिम दिन ड्यूटी करने गया हुआ था।

जमीन विवाद का मामला ककोड़। मृतक स्वास्थ्यकर्मी राकेश सोलंकी के पुत्र समेत अन्य परिजनों ने जमीन विवाद के कारण मौत को गले लगाने की बात कही है। वायरल वीडियो में बताया कि उनका जमीन को लेकर पटना के लोगों व सिकंदराबाद के लोगों से विवाद चल रहा था। जिसमें आरोपी दबाव बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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