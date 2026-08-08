Bulandsehar News: राशन डीलर की जांच करने गईं आपूर्ति अधिकारी की गाड़ी रोकी, अभद्रता
Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव बहानपुर में राशन वितरण की जांच करने पहुंची आपूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह के साथ अभद्रता की गई। राशन डीलर के पति और समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोककर हंगामा किया। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन के गबन के आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने मामले में शांति स्थापित करने का प्रयास किया।
Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव बहानपुर में राशन वितरण में धांधली की जांच करने पहुंची आपूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह के साथ अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने पहुंचीं अधिकारी की गाड़ी को राशन डीलर के पति और उसके समर्थकों ने रास्ते में रोक लिया और जमकर हंगामा किया। किसी तरह अधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बूझाकर शांत कराया। मामला गांव बहानपुर का है, जहां के ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले राशन डीलर के खिलाफ उच्चाधिकारियों से लिखित शिकायत की थी। ग्रामीणों का मुख्य आरोप था कि राशन डीलर नियमों को ताक पर रखकर कोटे का गबन कर रहा है। आरोप है कि कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से काफी कम यानी प्रति यूनिट केवल 3 किलो राशन ही दिया जा रहा था। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि राशन डीलर का पति दबंग प्रवृत्ति का है, जो कोटे पर आने वाले उपभोक्ताओं के साथ अक्सर गाली-गलौज और अभद्रता करता है। ग्रामीणों के मुताबिक, डीलर की इन हरकतों की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन मिलीभगत के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई。
जांच का उद्देश्य
ग्रामीणों की लगातार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आपूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह शुक्रवार को स्थलीय जांच करने के लिए गांव बहानपुर पहुंची थीं। जैसे ही अधिकारी ने गांव में पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की, इसकी भनक राशन डीलर के पति और उसके समर्थकों को लग गई। आरोप है कि डीलर के पति ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आपूर्ति अधिकारी की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया। लोगो ने अधिकारी के साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी कार्य में भारी बाधा डाली। आपकी अधिकारी प्रीति सिंह ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। आपूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि जांच करने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने गाड़ी को रोक लिया, हालांकि बाद में उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया।
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