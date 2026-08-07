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Bulandsehar News: काली अखाड़े के उस्ताद योगेश का हृदयघात से निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: काली अखाड़े के उस्ताद योगेश का हृदयघात से निधन

Bulandsehar News: पहासू में काली अखाड़े के उस्ताद योगेश शर्मा का गुरुवार रात अचानक हृदय घात से निधन हो गया। उनके निधन के समाचार सुनकर आवास पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्हें रामनवमी के मेले में काली के अद्भुद स्वरूप के लिए याद किया जाता है। योगेश शर्मा की अंतिम यात्रा में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।

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