Bulandsehar News: शिवरात्रि पर एसपी सिटी ने मंदिरों का निरीक्षण किया
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक प्रताप अजेय ने क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार के साथ शिव मंदिर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक प्रताप अजेय ने क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद दीपक कुमार के साथ थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत स्थित शिव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन तथा समन्वित पुलिस व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा एवं कस्बा चौकी प्रभारी संजेश कुमार भी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।