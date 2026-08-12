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Bulandsehar News: शिवरात्रि पर एसपी सिटी ने मंदिरों का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक प्रताप अजेय ने क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार के साथ शिव मंदिर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शिवरात्रि पर एसपी सिटी ने मंदिरों का निरीक्षण किया
शिवरात्रि पर एसपी सिटी ने मंदिरों का निरीक्षण किया

Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक प्रताप अजेय ने क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद दीपक कुमार के साथ थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत स्थित शिव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन तथा समन्वित पुलिस व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा एवं कस्बा चौकी प्रभारी संजेश कुमार भी उपस्थित रहे।

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