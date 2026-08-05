Bulandsehar News: जिला पुलिस ने बरामद किए 37 लाख के 146 खोए मोबाइल

Bulandsehar News: जिला पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जुलाई माह में विभिन्न स्थानों 146 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद किए गए इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रुपये बताई जा रही है। अपने कीमती फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस का आभार जताया है।

पुलिस की सफल प्रयास बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में एएसपी नरेश कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन में प्रतिमाह खोए हुए अथवा चोरी मोबाइलों की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस ने केंद्र सरकार के सीईआईआर(सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का गहनता से निस्तारण किया। साइबर टीम व जनपदीय पुलिस के अथक प्रयासों से अलग-अलग स्थानों से इन फोनों को ट्रेस कर रिकवर किया गया। पुलिस ने जुलाई माह में विभिन्न स्थानों 146 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। बुधवार को ही फोन मालिकों को पुलिस लाइन बुलाकर उनके मोबाइल उन्हें सौंप दिए गए। जुलाई माह में नगर पुलिस ने 26, कोतवाली देहात पुलिस ने 9, औरंगाबाद पुलिस ने 8, अगौता पुलिस ने 5, सिकंदराबाद पुलिस ने 2, ककोड़ पुलिस ने 7, स्याना पुलिस ने 5, जहांगीरपुर पुलिस ने 4, खानपुर पुलिस ने 4, खुर्जा नगर पुलिस ने 23, सलेमपुर पुलिस ने 3, पहासू पुलिस ने 2, जहांगीराबाद पुलिस ने 7 समेत अन्य सभी थाना पुलिस ने भी मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

2026 में मोबाइल की रिकवरी ​वर्ष 2026 में अब तक 979 मोबाइल हुए रिकवर जिला पुलिस ने वर्ष 2026 में करीब 2.43 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिला पुलिस सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से कुल 979 गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। इन सभी मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 43 लाख रुपये है। ​एसएसपी ने बताया कि सीईआईआर पोर्टल आम जनता के चोरी या खोए हुए मोबाइल को ट्रेस करने और उनके दुरुपयोग को रोकने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। आम जनमानस ने बुलंदशहर पुलिस की इस कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की है।