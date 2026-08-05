Bulandsehar News: पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान

Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा के सफल एवं सुरक्षित संचालन के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान कोतवाली पुलिस एवं नगर पालिका परिषद की प्रवर्तन/स्वास्थ्य टीम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान दनकौर रोड से प्रारंभ होकर रेलवे रोड, गुलावठी रोड होते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग तक चलाया गया। अभियान के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही मार्ग के दोनों ओर स्थित दुकानदारों एवं ठेला-फड़ संचालकों को सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। प्रभारी सफाई निरीक्षक संजय चौहान ने बताया कि अभियान के अंतर्गत लगभग 15 अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए तथ 15 हजार का जुर्माना वसूला गया।