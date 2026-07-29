Bulandsehar News: चारू हादसा: पालिका के छह अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति, एडीएम वित्त को सौंपी जांच

जांच का आदेश

डीएम कुमार हर्ष ने पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सौंप दी है। वहीं, नगर पालिका की लापरवाही मानते हुए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए नगर विकास विभाग को पत्र भेजा गया है। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान भूतेश्वर मंदिर के निकट खुले नाले में कक्षा चार की छात्रा चारू कश्यप बह गई थी। घटना के बाद से पुलिस, एनडीआरएफ, नगर पालिका और अन्य विभागों की टीमें लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हैं। डीएम का कहना है कि जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि हादसे के लिए किन स्तरों पर लापरवाही हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरी ओर, नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जवाबदेही तय की जाएगी। इस हृदयविदारक घटना के बाद शहर में खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था और जल निकासी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने खुले नालों को तत्काल ढकने, जर्जर स्थानों को सुरक्षित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है。