Bulandsehar News: रैनेसा स्कूल में नवगठित छात्र परिषद ने ली शपथ, दिखा उत्साह
Bulandsehar News: रैनेसा स्कूल में नवगठित छात्र परिषद ने ली शपथ, दिखा उत्साहरैनेसा स्कूल में नवगठित छात्र परिषद ने ली शपथ, दिखा उत्साहरैनेसा स्कूल में नवगठित छात्र परिष
Bulandsehar News: नगर के रैनेसा स्कूल में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की चेयरपर्सन इंदिरा शर्मा के आगमन पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत
मुख्य प्रशासक डॉ. अभिराग शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान चेयरपर्सन ने शिवांश अग्रवाल को हेड ब्वॉय तथा दिशा अग्रवाल को हेड गर्ल का बैज व सैश पहनाकर पदभार सौंपा। हिमांक भारद्वाज को डिप्टी हेड ब्वॉय, जान्या शर्मा को डिप्टी हेड गर्ल, सक्षम सिंह को स्पोर्ट्स कैप्टन, अंशिका नेहरा को वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन, अंनत शर्मा को इंग्लिश व कृति पाठक को हिंदी लिटरेचर हेड तथा यथार्थ पालीवाल व तनिष्का शर्मा को कल्चरल हेड नियुक्त किया गया।
पदभार का वितरण
प्रधानाचार्य अशोक माथुर ने बताया कि चंद्रशेखर सदन से मोहित देशवाल, खुराना सदन से चैतन्य तेवतिया, रमन सदन से यश कुमार तेवतिया, सेन सदन से हिमांक सिंघल, टैगोर सदन से पलक कंसल तथा टेरेसा सदन से उन्नति गौड़ को हाउस कैप्टन का दायित्व सौंपा गया। साथ ही सभी सदनों के वाइस कैप्टन व स्पोर्ट्स कैप्टन को भी पदभार ग्रहण कराया गया।
शुभकामनाएं
मुख्य प्रशासक डॉ. अभिराग शर्मा, वरिष्ठ प्रशासक विश्वास शर्मा व शिवम मोहन शर्मा, प्रशासक वरुण कौशिक तथा उप प्रधानाचार्य कुलदीप सिंघल ने सभी चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।
सामान्य प्रश्न
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