Bulandsehar News: लापरवाही और अनुशासनहीनता पर एक दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित
Bulandsehar News: बुलंदशहर में पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता और लापरवाही पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। बुधवार देर रात, उन्होंने एक दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अनुशासनहीनता के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी।
Bulandsehar News: बुलंदशहर। पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार देर रात को एसएसपी ने अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दरोगा समेत कुल पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है।
पहली कार्रवाई
पहली कार्रवाई थाना गुलावठी में हुई, जहां तैनात कांस्टेबल अंकुर मलिक, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और हेड कांस्टेबल जितेंद्र कसाना पर अनुशासनहीनता व लापरवाही के गंभीर आरोप लगे थे। मामले की प्राथमिक जांच और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने तीनों को निलंबित कर दिया है।
दूसरी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली निजामपुर पुलिस चौकी पर हुई है। बीते दिनों निजामपुर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के दौरान घोर लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सख्त रुख अपनाया। कार्य में शिथिलता और लापरवाही के आरोप में निजामपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुबोध प्रताप सिंह और बीट आरक्षी राहुल वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या आमजन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्तव्य पालन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
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