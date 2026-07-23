Bulandsehar News: सपा नेता को दिल्ली जाने से रोका, किया हाउस अरेस्ट
Bulandsehar News: समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव कोमल गुर्जर एडवोकेट ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें लगातार हाउस अरेस्ट रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह छात्
Bulandsehar News: समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव कोमल गुर्जर एडवोकेट ने पुलिस प्रशासन पर उन्हें लगातार हाउस अरेस्ट रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह छात्रों के हितों के मुद्दे को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। कोमल गुर्जर ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को रोका जा रहा है। उनका कहना है कि वह इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं हैं और छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है।
उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और वह छात्रों व युवाओं की आवाज बुलंद करती रहेंगी। हालांकि, इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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