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Bulandsehar News: लापरवाही पर अहमदगढ़ थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो दरोगा निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: बुलन्दशहर में एक युवक की मारपीट के दौरान मौत के मामले में एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक और दो उपनिरीक्षकों को लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है। घटना में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य फरार अभियुक्तों की खोजबीन के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है।

Bulandsehar News: लापरवाही पर अहमदगढ़ थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो दरोगा निलंबित

Bulandsehar News: ​बुलन्दशहर। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम नौरंगाबाद जगदीशपुर में मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत के मामले में ढिलाई और लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़ विश्म्बर दयाल गंगवार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले दो उपनिरीक्षक मनीष और सतीश को निलंबित कर दिया गया है। ​मिली ​जानकारी के अनुसार, बीते 31 जुलाई को ग्राम नौरंगाबाद जगदीशपुर में एक परचून की दुकान के पास कुछ युवक शराब पी रहे थे। दुकानदार द्वारा विरोध करने पर शराबियों ने अभद्रता और गाली-गलौज शुरू कर दी। वहीं मौजूद स्थानीय निवासी धर्मवीर उर्फ डीपी ने जब इसका विरोध किया, तो युवकों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में धर्मवीर के सिर में गंभीर चोट आई थी। ​गंभीर हालत में धर्मवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।​मेरठ अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मवीर उर्फ डीपी की मृत्यु हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे को तरमीम करते हुए इसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं。

पुलिस कार्रवाई

​पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश के लिए स्वाट टीम समेत पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है。​एसएसपी द्वारा की गई प्राथमिक जांच में पाया गया कि थाना स्तर पर घटना की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई और मामले में त्वरित कार्रवाई करने में लापरवाही बरती गई।

उपनिरीक्षकों के निलंबन

इसके चलते एसएसपी द्वारा ​प्रभारी निरीक्षक विश्म्बर दयाल गंगवार ने समय से कार्रवाई न करने और घटना की सूचना उच्चाधिकारियों से छिपाने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। ​उपनिरीक्षक मनीष एवं सतीश को प्रकरण में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

सामान्य प्रश्न

एसएसपी ने किस कारण से कार्रवाई की?
एसएसपी ने घायल युवक की मौत के मामले में ढिलाई और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की।
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