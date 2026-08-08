Bulandsehar News: बेटे ने ही खुद की अपने घर में चोरी

Bulandsehar News: अरनिया थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर खुर्द में पांच अगस्त को छत्रपाल के घर में चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। सीओ शोभित कुमार ने बताया कि पांच अगस्त को अरनिया थाना क्षेत्र के सूरतपुर खुर्द गांव निवासी छत्रपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि चार अगस्त की रात को वह ईंट भट्ठा पर चौकीदारी की नौकरी करने गए थे। उनकी पत्नी व बहू घर में अकेली थीं। इसी दौरान कोई उनके घर की दीवार तोड़कर अंदर आया। कमरे में रखी नकदी व गहने चोरी कर ले गया।

इसी के आधार पर अरनिया थाना व स्वाट टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। जांच में सामने आया कि छत्रपाल के बेटे शिवम उर्फ कान्हा ने ही अपने घर में चोरी की थी। इसी के चलते पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही से चोरी किया गया सामान बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार की और बताया कि उनकी पत्नी पर स्वयं सहायता समूह का एक लाख रुपये ऋण था। जो वह चुका नहीं पा रहे था। किसी ने उसको जानकारी दी कि यदि घर में चोरी हो जाए तो ऋण माफ हो जाता है। इसी के चलते उसने घर में चोरी की योजना बनाई और अपने घर में रखी नकदी व पायल चोरी कर ले गया।