Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: बेटे ने ही खुद की अपने घर में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: बेटे ने ही खुद की अपने घर में चोरी बेटे ने ही खुद की घर में चोरीबेटे ने ही खुद की घर में चोरीबेटे ने ही खुद की घर में चोरीबेटे ने ही खुद की घर में चोर

Bulandsehar News: बेटे ने ही खुद की अपने घर में चोरी

Bulandsehar News: अरनिया थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर खुर्द में पांच अगस्त को छत्रपाल के घर में चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। सीओ शोभित कुमार ने बताया कि पांच अगस्त को अरनिया थाना क्षेत्र के सूरतपुर खुर्द गांव निवासी छत्रपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि चार अगस्त की रात को वह ईंट भट्ठा पर चौकीदारी की नौकरी करने गए थे। उनकी पत्नी व बहू घर में अकेली थीं। इसी दौरान कोई उनके घर की दीवार तोड़कर अंदर आया। कमरे में रखी नकदी व गहने चोरी कर ले गया।

इसी के आधार पर अरनिया थाना व स्वाट टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। जांच में सामने आया कि छत्रपाल के बेटे शिवम उर्फ कान्हा ने ही अपने घर में चोरी की थी। इसी के चलते पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही से चोरी किया गया सामान बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार की और बताया कि उनकी पत्नी पर स्वयं सहायता समूह का एक लाख रुपये ऋण था। जो वह चुका नहीं पा रहे था। किसी ने उसको जानकारी दी कि यदि घर में चोरी हो जाए तो ऋण माफ हो जाता है। इसी के चलते उसने घर में चोरी की योजना बनाई और अपने घर में रखी नकदी व पायल चोरी कर ले गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Crime News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।