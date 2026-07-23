Bulandsehar News: पांच लोगों को सांप ने डसा, अस्पताल में लगी एंटी स्नेक वैनम
Bulandsehar News: पांच लोगों को सांप ने डसा, अस्पताल में लगी एंटी स्नेक वैनम
Bulandsehar News: मौसम में बदलाव और बारिश के चलते जिले में सांपों के डसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब अलग-अलग इलाकों में पांच लोगों सांप ने डस लिया। राहत की बात यह रही कि सभी को समय रहते कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) की 10-10 वायल देकर सभी की जान बचा ली। उपचार के बाद सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अहार क्षेत्र के गांव राजापुर निवासी जितेंद्र (25) पुत्र नरेश को बुधवार रात करीब 12 बजे खेत में सांप ने काट लिया। परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी रेफर किया गया।
घटनाएँ
वहीं चोला निवासी प्रकाश (60) पुत्र खचेड़ू को गुरुवार सुबह घर में ही सांप ने डस लिया। बुजुर्ग ने सूझबूझ दिखाई और पैर पर बंद (पट्टी) बांधकर सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहीं सिकंदराबाद के गांव ह्रदयपुर निवासी सिंगारी (50) पत्नी नानक को गुरुवार सुबह घेर में सांप ने डस लिया। जिसके बाद इमरजेंसी में एएसवी लगाई गई। खुर्जा क्षेत्र के गांव फराना निवासी रितेश सोलंकी (22) पुत्र कृष्णपाल को गुरुवार दोपहर जंगल में सांप ने डस लिया। वहीं, वाजिदपुर निवासी नूरहसन (40) भी गुरुवार सुबह सर्पदंश का शिकार हो गए। मेडिकल कॉलेज में एंटी स्नेक वैनम लगाने के बाद घर भेज दिया गया। अब सभी स्वस्थ हैं। इमरजेंसी हेड प्रोफेसर डॉ. रोहित वार्ष्णेय ने बताया कि सभी को एंटी स्नेक वेनम के 10-10 इंजेक्शन दिए गए हैं।
कोट--
सुझाव
सांप काटने पर एक-एक मिनट कीमती होता है। मरीज को किसी झाड़-फूंक के चक्कर में ले जाने के बजाय बिना किसी देरी के नजदीकी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचें और एंटी स्नेक वेनम लगवाएं। देरी होने पर जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और जान का खतरा बढ़ जाता है। सभी सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त इलाज उपलब्ध है। वर्तमान में सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतें।
-डॉ. रमित कुमार सिंह, जिला सर्विलांस अधिकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAnil Sharma
शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।
कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
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