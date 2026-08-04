Bulandsehar News: छह माह की होगी ग्राम पंचायतों की विकास कार्य योजना, मिली हरी झंडी
Bulandsehar News: प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद 946 ग्राम पंचायतों में लागू हुई नई व्यवस्थाछह माह की होगी ग्राम पंचायतों की विकास कार्य योजना, मिली हरी झंडी छह
Bulandsehar News: जिले की ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने के बाद अब विकास की कार्य योजना डीएम की निगरानी में बनेगी। शासन ने केवल छह माह के लिए कार्य योजना बनाने के लिए आदेश दिए हैं। शासन के निर्देश पर पंचायत राज विभाग ने डीएम की अनुमति पर सभी गांवों की कार्य योजना बनवानी शुरू कर दी है। शासन ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया है मगर इनके वित्तीय अधिकार डीएम के पास हैं सभी कार्य प्रस्ताव मिलने के बाद डीएम के आदेश पर होंगे। शासन के नए निर्देशों के तहत अब ग्राम पंचायतों में पूरे साल के बजाय केवल आगामी छह महीने के लिए ही विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। डीएम कुमार हर्ष ने ने इस छह माह की कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया को अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि जिले के सभी 16 ब्लॉकों के अंतर्गत कुल 946 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी 946 ग्राम पंचायतों में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पूर्व ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। कार्यकाल के प्रशासनिक ढांचे और कम समय केा देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल केवल छह माह की अवधि को ध्यान में रखकर ही विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जाएं।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट
डीपीआरओ नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रशासकों और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें नाली, खड़ंजा, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। तैयार कार्य योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और इसके बाद ही शासन से बजट मिलने के बाद गांवों में विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इसी माह के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार करवाकर विभाग को प्रेषित करें, ताकि बजट स्वीकृति की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
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