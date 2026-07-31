Bulandsehar News: श्रीशिव महापुराण कथा में सुनाई नारद मोह की कथा
Bulandsehar News: श्रीशिव महापुराण कथा में सुनाई मोह की कथा श्रीशिव महापुराण कथा में सुनाई मोह की कथा श्रीशिव महापुराण कथा में सुनाई मोह की कथा
Bulandsehar News: क्षेत्र के गांव झाझर में शुक्रवार से श्रीशिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। वृंदावन से पधारे कथा वाचक पंडित राहुल कृष्ण ने श्रीशिव महापुराण का महत्व बताते हुए कहा कि श्रीशिव महापुराण कथा श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के ज्यादा पुण्य मिलता है। कथा के पहले दिन कथा वाचक ने नारद मोह विश्व मोहिनी कथा का श्रवण कराया। बताया कि नारदजी ने तपस्या कर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जिससे उन्हें अहंकार हो गया। भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए अपनी माया से सुंदर नगर बसाया। जहां के राजा शीलनिधि थे। शील निधि की पुत्री का नाम विश्व मोहिनी था।
जिसके स्वयंवर में तीनों लोकों के राजा व देवलोक से देवता पहुंचे। नारदजी विश्व मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गए। और उन्होंने भगवान विष्णु से हरि रूप मांग लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें हरि माने बंदर का रूप दे दिया। स्वयंवर सभा में स्वयं राजकुमार बनकर आये भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी ने वर माला पहना दी। नारद जी ने भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में आने और बंदर द्वारा सहायता करने का श्राप दे दिया। व्यवस्थाओं में के के सारस्वत,भी एस सारस्वत,आर डी सारस्वत,के सी गौर,सुगनपाल,पवन आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।