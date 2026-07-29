Bulandsehar News: मामूली विवाद में ठेला संचालक को मारी गोली,हालत गंभीर

Bulandsehar News: कोतवाली नगर क्षेत्र में बुधवार को मामूली विवाद में रंजिशन घर लौट रहे एक ठेला संचालक को दबंग ने गोली मार दी । गोली लगने से ठेली संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया।पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामला रुपए के लेनदेन का बताया है। मोहल्ला चौधरीवाड़ा नई बस्ती निवासी शाहनवाज ने बताया कि उसका भाई हनीफ दादरी गेट पुलिस चौकी के पास छोले-कुलचे की ठेली लगाता है। बुधवार को वह काम समाप्त कर वह ठेली लेकर घर लौट रहा था।

आरोप है कि रास्ते में दबंग ने पीछे से उसे गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद-खनन में घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंची घायल हनीफ की बहन ने बताया कि दोपहर में वह अपनी भाभी और पुत्री के साथ अस्पताल से दवा लेकर घर लौट रही थी।इसी दौरान रास्ते में खड़े आरोपी ने उनसे अभद्रता की और विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के बाद हनीफ पर जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उनके घर पर भी फायरिंग कर परिवार में दहशत फैला दी।परिजनों का कहना है कि दोपहर में ही आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई थी। उनका आरोप है कि आरोपी उनके परिवार से रंजिश रखता है और एक वर्ष पूर्व भी विवाद कर चुका है। मोहल्ले में आरोपी का आतंक हैं। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया है। इसी विवाद में आरोपी ने हनीफ पर तमंचे से फायर किया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।