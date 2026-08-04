Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: करनपुर खेत में लटका मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: करनपुर खेत में लटका मिला युवक का शव

Bulandsehar News: करनपुर खेत में लटका मिला युवक का शव

Bulandsehar News: युवक का शव गांव करनपुर स्थित खेत में खड़े पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम को भेजा।कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया है कि मंगलवार देर शाम 21 वर्षीय युवक प्रदीप पुत्र रमेश निवासी गांव गरहरा ने गांव करनपुर स्थित अपने खेत में लगे बकान के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। आत्महत्या के कारण का पता नहीं लगा है।

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Suicide Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।