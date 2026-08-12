Bulandsehar News: शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु, हर हर महादेव की गूंज
Bulandsehar News: सावन माह की शिवरात्रि पर भक्तों ने श्रद्धा एवं भक्ति के साथ शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। हरिद्वार, अनूपशहर से कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक किया। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धि महापीठ पर विशेष पूजन आयोजित किया गया।
Bulandsehar News: सावन माह की शिवरात्रि पर मंगलवार को हर हर महादेव के जयघोष से शिवालय गूंज उठे। गौमुख, हरिद्वार, अनूपशहर से कांवड़-गंगाजल लेकर पहुंचे शिवक्तों ने श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक किया। सुबह से लेकर देर शाम तक शिवालयों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता रहा। विभिन्न स्थानों पर शिवरात्रि के पावन पर्व श्रद्धालुओं की शिवालयों पर कतारें लगी रहीं। कांवड़ियों ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंगलवार की सुबह से ही शिवरात्रि के उपलक्ष में बुलंदशहर नगर के साठा मोहल्ला स्थित अति प्राचीन श्री राजराजेश्वर मंदिर, मामन रोड स्थित श्री भूतेश्वर मंदिर, श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धपीठ गंगेरुआ, गंगा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर आनंदेश्वर मंदिर, मंशा देवी मंदिर, श्री सिद्धपीठ महाकाली मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहा। बेल पत्र, भांग, धूतरा,दूध, गंगाजल, धूप-दीप, मिष्ठान आदि भेंटकर महामृत्युंज मंत्र के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा.
श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धि महापीठ पर जलाभिषेक
बुलंदशहर। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धि महापीठ पर शिवरात्रि पर्व पर धर्मपुष्प विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में सिद्ध महापीठ के संस्थापक आचार्य मनजीत धर्मध्वज ने राष्ट्र उन्नति, सुरक्षा एवं विकास हेतु विशेष पूजन सहित महालिंगम का रुद्राभिषेक किया। आचार्य ने राष्ट्र में एकजुटता बनाए रखने के लिए देश के युवाओं को सुशिक्षित एवं आत्मानुशासित बनाना के लिए भी विशेष प्रार्थना की। महालिंग के दर्शन करने विधायक लक्ष्मीराज सिंह विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रभारी महापीठ पर पहुंचे। आचार्य ने भक्तों को प्रभु के प्रति अपने भाव को बढ़ाने व परम सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। धर्मपाल सिंह, पुष्पा देवी समेत सभी सेवादारों ने व्यवस्था में सहयोग दिया.
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