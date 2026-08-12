Bulandsehar News: शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर मांगी मनौती
Bulandsehar News: शिवरात्रि पर्व पर नगर और क्षेत्र में शिवालयों पर शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरकर पूजा की। हर-हर महादेव मंदिर में विशेष श्रृंगार हुआ। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें थीं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
Bulandsehar News: शिवरात्रि पर्व पर नगर व क्षेत्र में स्थित शिवालयों पर शिव भक्तों ने अपने आराध्य देव भोले का जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। शिवरात्रि पर्व पर नगर व क्षेत्र में स्थित शिवालयों में भोले की बम के जयकारों से गूंज उठा। मंगलवार की प्रातः होते ही हरिद्वार, अनूपशहर से कांवड़ में गंगा जल भरकर लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के अनुसार जलाभिषेक किया। जेपी संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य अतुल कुमार भारद्वाज ने बताया कि हर हर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग को विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा अनुष्ठान कर विशेष पूजा अर्चना की गई। नगर के हर-हर महादेव मंदिर, पंच पीपल महादेव, मुहल्ला मदार गेट स्थित अनूपेश्वर महादेव, जाह्नवी द्वार स्थित शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर मनौती मांगी।
गांव मलकपुर में प्राचीन शिवलिंग ढाका में आस-पास के शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों में श्रद्धालुओं की देर शाम तक लंबी-लंबी कतारें लगी रही। मलकपुर ढाका स्थित शिवलिंग अति संवेदनशील होने के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
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