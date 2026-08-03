Bulandsehar News: मारपीट में दो भाई घायल, 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Bulandsehar News: अमरगढ़ के गांव जसर में कांछिद ने पुलिस को तहरीर दी है कि करण, आकाश, पूनम और कमलेश ने उसके पुत्र जीतू और पवन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। दोनों घायल हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। चौकी प्रभारी ने कहा कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।
Bulandsehar News: अमरगढ़ चौकी क्षेत्र के गांव जसर निवासी कांछिद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गांव निवासी करण पुत्र प्रीतम सिंह, आकाश पुत्र प्रीतम सिंह, पूनम पुत्री प्रीतम सिंह और कमलेश पत्नी प्रीतम सिंह द्वारा पीड़ित के पुत्र जीतू और पवन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी विशाल चौधरी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
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