Bulandsehar News: मूसलाधार बारिश ने थामी शहर की रफ्तार, सड़कें बनीं तालाब, फंसे वाहन

Bulandsehar News: सावन के महीने में पिछले दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। आसमान से बरस रही आफत के कारण शहर के गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख मार्ग तक जलमग्न हो गए हैं। शुक्रवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बना रहा, जिससे शहर में स्थिति बदतर हो गई है। सड़कों पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। नगर पालिका के तमाम दावों के बावजूद शहर की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। हर तरफ पानी-पानी नजर आया। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। बारिश के चलते जाम की स्थिति बनी रही। - मुख्य मार्ग बने तलैया, आवागमन हुआ बाधित

मुख्य मार्ग जलमग्न शहर में डीएम रोड, कचहरी रोड, कालाआम और साठा जैसे मुख्य मार्ग शुक्रवार को तालाब में तब्दील नजर आए। इसके अलावा यमुनापुरम, देवीपुरा, कृष्णानगर, आनंद विहार, चौक बाजार समेत देहात क्षेत्रों में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना रहा। भारी जलभराव के कारण जगह-जगह वाहन बंद हो रहे हैं, जिससे शहर के प्रमुख चौराहों पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अंडरपास की रही, जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। राहगीर बारिश में भीगते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर रहे, जबकि स्कूली बच्चों को जलमग्न रास्तों से गुजरते समय भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। बच्चे भीगते हुए घर पहुंचे।

व्यापार पर असर बारिश का असर शहर के बाजारों पर भी साफ नजर आ रहा है। आलम यह है कि जलभराव के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी घुसने से दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। शहर की कई पॉश कॉलोनियों के बेसमेंट में पानी भर जाने से कारोबार तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। जलभराव के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जिसके चलते बीते दो दिनों से व्यापार प्रभावित हो गया है। दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा समय रहते नालों की सफाई न कराए जाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

तापमान व मौसम पूर्वानुमान लगातार हो रही बारिश ने भीषण गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन उमस और जलभराव ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

नगर पालिका की व्यवस्था शहरवासियों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति पैदा होती है, लेकिन जिम्मेदार हर बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नगर पालिका के तमाम दावों के बावजूद जल निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जलभराव वाले इलाकों में पंप सेट लगाकर पानी निकलवाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बारिश के मजे बारिश में लोगों का लुत्फ भी लिया। बारिश में बच्चे और युवा छतों के साथ घरों के बाहर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही बारिश में बच्चे खेलते दिखे।

भारी बारिश का रिकॉर्ड जिले में दो दिनों में 250 एमएमए से अधिक बारिश हुई है। लगातार रूक-रूककर हो रही बारिश ने अब 15 सालों तक का रिकार्ड तोड़ दिया है।

मौसम में बदलाव बारिश ने एक तरफ जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, वहीं मौसम खुशगवार होने से लोगों को राहत भी मिली है। तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।