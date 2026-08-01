Bulandsehar News: ईको-बाइक भिड़ंत में बाइक सवार वृद्ध घायल

Bulandsehar News: ईको-बाइक भिड़ंत में बाइक सवार वृद्ध घायल
Bulandsehar News: पहासू-खर्ज़ा मार्ग पर एक ईको कार ने बाइक सवार सोमवीर (72) को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें पहासू सीएचसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। उनकी हालत गंभीर है। सोमवीर एक पेशेवर पशु चिकित्सक हैं।
Bulandsehar News: पहासू-खर्ज़ा मार्ग पर डिग्री कालेज के सामने सामने से आ रही ईको कार ने बाइक सवार में टक्कर मार दी,टक्कर लगने से गांव बनैल निवासी सोमवीर( 72) घायल को गए। राहगीरों ने घायल को पहासू सीएचसी पहुंचाया जहां से चिकिस्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उसको जिला अस्पताल भेज दिया। घायल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सोमवीर पेशे से पशु चिकित्सक हैं।
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