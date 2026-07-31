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Bulandsehar News: चारू की तलाश : बागपत से पहुंचे छह गोताखोर, बिना बुलाए खुद संभाली जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चारू की तलाश : बागपत से पहुंचे छह गोताखोर, बिना बुलाए खुद संभाली जिम्मेदारी

Bulandsehar News: चारू की तलाश : बागपत से पहुंचे छह गोताखोर, बिना बुलाए खुद संभाली जिम्मेदारी

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप नाले में बहकर लापता हुई मासूम चारू की तलाश के लिए बागपत से छह सदस्यीय गोताखोरों की टीम बुलंदशहर पहुंची। खास बात यह रही कि टीम को किसी प्रशासनिक विभाग या संगठन ने नहीं बुलाया, बल्कि बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर मानवता का परिचय देते हुए सभी गोताखोर स्वयं ही मदद के लिए बुलंदशहर पहुंचे। गोताखोरों की टीम ने स्थानीय प्रशासन और बचाव दल के साथ मिलकर तलाश अभियान में हिस्सा लिया। टीम ने नाले और उससे जुड़े जलमार्गों में गहन खोजबीन की तथा संभावित स्थानों पर विशेष अभियान चलाया। गोताखोरों का कहना है कि मासूम की तलाश में हर संभव प्रयास किया जाएगा।

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स्थानीय लोगों ने भी बिना किसी औपचारिक बुलावे के दूसरे जिले से पहुंची गोताखोरों की टीम की सराहना की। लोगों का कहना है कि ऐसे कठिन समय में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का यह उदाहरण प्रेरणादायक है। चारू की तलाश के लिए प्रशासन, एसडीआरएफ, नगर पालिका, पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और अब बागपत से आई छह सदस्यीय टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। परिजन अभी भी बच्ची के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

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