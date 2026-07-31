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Bulandsehar News: बुलंदशहर: ​चौथे दिन 30 किमी तक फैला चारु का सर्च ऑपरेशन, काली नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की महा तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का चौथे दिन शुक्रवार को भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। जिला प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन को व्यापक करते हुए काली नदी में 30 किलोमीटर तक महा-अभियान चलाया है। रेस्क्यू टीमें लगातार खोज में जुटी हैं।

बुलंदशहर: ​चौथे दिन 30 किमी तक फैला चारु का सर्च ऑपरेशन, काली नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की महा तलाश
बुलंदशहर: ​चौथे दिन 30 किमी तक फैला चारु का सर्च ऑपरेशन, काली नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की महा तलाश

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते नाले में बही 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप का चौथे दिन शुक्रवार को भी कोई सुराग नहीं लग सका है। 80 घंटे से अधिक का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मासूम का पता न चलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उधर, जिला प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन का दायरा और अधिक व्यापक करते हुए अब काली नदी में 30 किलोमीटर तक महा-अभियान चला दिया है। ​​शुक्रवार तड़के से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की संयुक्त टीमों ने काली नदी में मोर्चा संभाल लिया है। पानी का बहाव तेज होने के कारण टीमों को आशंका है कि बच्ची काफी आगे बहकर निकल गई होगी। इसी के मद्देनजर रेस्क्यू टीमों की कई मोटर बोट्स काली नदी में करीब 30 किलोमीटर के पूरे इलाके को खंगाल रही हैं। गोताखोर नदी के किनारे बनी झाड़ियों, गहरे कुंडों और दलदली इलाकों में उतरकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं。

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नाले, एग्जिट पॉइंट और पुलों पर पालिका की नजर

​एक तरफ जहाँ नदियां खंगाली जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका की टीमों को विशेष निगरानी में लगाया गया है। पालिकाकर्मी नाले के मुख्य प्रवाह, काली नदी से जुड़ने वाले एग्जिट पॉइंट (मुहाने) और मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रमुख पुलों के नीचे पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि यदि बच्ची का कोई सुराग मिले तो तुरंत एक्शन लिया जा सके।

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80 घंटे बीते, उम्मीदें तोड़ रही दम

​मंगलवार दोपहर स्कूल से लौटते वक्त नाले में समाई मासूम चारु को गायब हुए चार दिन हो चुके हैं। घटनास्थल पर मौजूद परिजनों की आंखें सूख चुकी हैं और उनकी विलाप सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल पसीज रहा है। स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खुद मौके पर डटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी ताकत के साथ तब तक जारी रहेगा जब तक चारु को तलाश नहीं लिया जाता।

सामान्य प्रश्न

चारु कश्यप कितने दिनों से गायब है?
चारु कश्यप तीन दिन से गायब है।
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