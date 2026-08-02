Bulandsehar News: कांवड़ मेल को लेकर गंगा के जल स्तर व शिवालयों का निरीक्षण
Bulandsehar News: कांवड़ मेल को लेकर गंगा के जल स्तर व शिवालयों का निरीक्षण
Bulandsehar News: एसडीएम ने कावड़ मेला की व्यवस्थाओं को लेकर गंगा जलस्तर व शिवालयों का निरीक्षण कर जलाभिषेक की तैयारी का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। रविवार को एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने मस्तराम घाट परशुराम घाट पर पहुंचकर गंगा के जलस्तर का निरीक्षण कर गंगा तट कावड़ भर रहे शिव भक्तों का हालचाल जाना। इसके उपरांत एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक भरत सोनकर, कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने मलकपुर में ढाका स्थित शिवालय पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मलकपुर चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी में सोमवार को जलाभिषेक कराया जाए।
किसी भी असामाजिक तत्व को मौके पर न रूकने दिया जाए। शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के बीच जलाभिषेक होना चाहिए। यदि कोई अराजक तत्व अनावश्यक बात करता है, तो उसके साथ सख्ती की जाए। अधिकारियों ने अंबेकेश्वर महादेव मंदिर अहार में जाकर भी निरीक्षण किया, और अहार थानाध्यक्ष को पूरी तत्परता तथा सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के साथ आस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी शिवभक्त के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण में जलाभिषेक कराया जाए।
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