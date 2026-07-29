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Bulandsehar News: स्कूटी सवार ने ओवरटेक कर ​कार सवार को पीटा, हत्या की धमकी

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: स्कूटी सवार ने ओवरटेक कर ​कार सवार को पीटा, हत्या की धमकीस्कूटी सवार ने ओवरटेक कर ​कार सवार को पीटा, हत्या की धमकीस्कूटी सवार ने ओवरटेक कर ​कार सवार क

Bulandsehar News: स्कूटी सवार ने ओवरटेक कर ​कार सवार को पीटा, हत्या की धमकी

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में डीएवी फ्लाई ओवर के पास एक स्कूटी सवार युवक ने कार चालक के साथ अभद्रता और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान पीड़ित की गले में पहनी हुई 15 तोले की चांदी की चेन टूटकर गायब हो गई। नगर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में मोहल्ला ​शांतिनगर भूड निवासी पीड़ित अवनीश चौधरी पुत्र देवेन्द्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि 28 जुलाई की दोपहर वह अपनी कार से एक निजी अस्पताल से अंसारी चौराहा की ओर आ रहे थे। जैसे ही वह डीएवी फ्लाई ओवर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए एक स्कूटी सवार ने जबरन उनकी कार रुकवा ली और गाली-गलौज करने लगा।

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​पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने कार का शीशा नीचे कर इसका विरोध किया, तो आरोपी ने थप्पड़ और घूंसे मारना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब अवनीश कार से बाहर निकले तो आरोपी ने कॉलर पकड़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान पीड़ित के गले से 15 तोले की चांदी की चेन टूटकर पास के पानी में गिर गई, जो काफी तलाशने पर भी नहीं मिली। मौके पर मौजूद भीड़ ने किसी तरह बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई। ​पीड़ित ने आरोपी की पहचान कैलाशपुरी निवासी सौरभ पुत्र सत्यपाल सिंह के रूप में की है। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Anil Sharma

लेखक के बारे में

Anil Sharma

शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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