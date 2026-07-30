Bulandsehar News: डिबाई में पीडीए महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपा की बैठक
Bulandsehar News: डिबाई में पीडीए महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपा की बैठक
Bulandsehar News: समाजवादी पार्टी ने 23 अगस्त को बुलंदशहर में प्रस्तावित पीडीए महा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर डिबाई विधानसभा क्षेत्र के जोनल व सेक्टर प्रभारियों, पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की। संचालन विमल शर्मा ने किया। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने कहा कि पीडीए महा सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव, बूथ और वार्ड स्तर तक पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हाजी अख्तर, हरीश लोधी, राव मुजाहिद अली, शेखर वशिष्ठ, पंडित अमित गौतम, शालिनी वर्मा, शिवाजी यादव, छोटे मेवाती, अतुल यादव, चरण सिंह लोधी, श्याम सिंह बघेल, मनीष गौतम, डॉ. मुकेश यादव, तिरमल सिंह मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।