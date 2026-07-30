Bulandsehar News: डिबाई में पीडीए महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपा की बैठक

Bulandsehar News: समाजवादी पार्टी ने 23 अगस्त को बुलंदशहर में प्रस्तावित पीडीए महा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर डिबाई विधानसभा क्षेत्र के जोनल व सेक्टर प्रभारियों, पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की। संचालन विमल शर्मा ने किया। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने कहा कि पीडीए महा सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव, बूथ और वार्ड स्तर तक पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हाजी अख्तर, हरीश लोधी, राव मुजाहिद अली, शेखर वशिष्ठ, पंडित अमित गौतम, शालिनी वर्मा, शिवाजी यादव, छोटे मेवाती, अतुल यादव, चरण सिंह लोधी, श्याम सिंह बघेल, मनीष गौतम, डॉ. मुकेश यादव, तिरमल सिंह मौजूद रहे।