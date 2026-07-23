Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा : अंबकेश्वर महादेव मार्ग पर सूखे पेड़ों से हादसे का खतरा
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा : अंबकेश्वर महादेव मार्ग पर सूखे पेड़ों से हादसे का खतरा कांवड़ यात्रा : अंबकेश्वर महादेव मार्ग पर सूखे पेड़ों से हादसे का खतरा कांवड़
Bulandsehar News: अंबकेश्वर महादेव मंदिर में तीन दिन बाद शुरू होने वाले सावन मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार, शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान मंदिर में जलाभिषेक के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़े सूखे और जर्जर पेड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अहार से अंबकेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग के किनारे कई पुराने पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं।
सूखे पेड़ों का खतरा
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पेड़ लंबे समय से जर्जर अवस्था में खड़े हैं। तेज हवा या बारिश होने पर इनके गिरने की आशंका बनी रहती है। सावन के दौरान इसी मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़िए, श्रद्धालु और वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यदि कोई पेड़ सड़क पर गिरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है।
इलेक्ट्रिक लाइनों का जोखिम
कई सूखे पेड़ों के बीच से विद्युत लाइनें भी गुजर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई शाखा टूटकर बिजली के तारों पर गिर गई तो बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ करंट फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान यह स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।
सरकार से अनुरोध
ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन, वन विभाग और विद्युत विभाग से मांग की है कि सावन मेला शुरू होने से पहले सूखे और जर्जर पेड़ों को हटाकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही विद्युत लाइनों की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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